Temer: reforma da Previdência evitará que País acabe na situação do RJ, MG e RS

O presidente Michel Temer (PMDB) disse em entrevista à Rádio CBN que a reforma da Previdência vai evitar que o País acabe na mesma situação do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, Estados que decretaram calamidade financeira.

Temer disse que o Brasil não pode, daqui a quatro ou cinco anos, transformar-se em uma figura como está acontecendo com os Estados brasileiros. "O governo manda aquilo que acha necessário para que o Brasil não se transforme, vou citar aqui com toda a liberdade porque já está 'publicizado', a história do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, Estados que estão passando por grandes dificuldades em função do fenômeno previdenciário", declarou o peemedebista.

"O Brasil não pode daqui a quatro ou cinco anos transformar-se na figura como está acontecendo com os Estados", disse. Ele lembrou que os Estados estão em dificuldades por causa do déficit previdenciário e reconheceu que haverá objeções a pontos da reforma, mas que o governo vai "até onde puder" para dialogar no sentido de aprovar a proposta "tal como está".

Veja Também

Comentários