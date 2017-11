Temer recebe governadores no Alvorada para apresentar texto enxuto da reforma

O presidente da República, Michel Temer, recebe neste momento um grupo de governadores no Palácio da Alvorada no esforço de sensibilizá-los da necessidade da aprovação da reforma da Previdência. A ideia é que os governadores, assim como os prefeitos, ajudem na mobilização com a base aliada para o governo conseguir os 308 votos necessários.

Nesta quarta-feira, 22, à noite, Temer voltará ao Alvorada para receber líderes também no esforço pela aprovação da reforma.

A versão mais enxuta do texto será apresentada pelo relator da reforma, Arthur Mais (PPS- BA). Os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, do trabalho, Ronaldo Nogueira, da Casa Civil, Eliseu Padilha, também participam, além de Marcelo Caetano, Secretário da Previdência.

De acordo com a lista divulgada pelo Planalto, estão presentes os governadores: Luiz Fernando Pezão (RJ), Simão Jatene (PA), Gerado Alckmin (SP), Marconi Perillo (GO), Pedro Taques (MT), Cesar Colnago, vice-governador (ES), Robinson Faria (RN), Raimundo Colombo (SC), Jackson Barreto (SE), Reinaldo Azambuja (MS), Confúcio Aires Moura (RO), Marcelo Miranda (TO), Suely Campos (RR), Ligia Feliciano, vice-governadora (PB), João Bosco Saraiva, vice-governador (AM) e Ivo Sartori (RS).