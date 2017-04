Temer recebe bancada feminina e deve acenar com acordo na Reforma da Previdência

Em meio às negociações para a aprovação da Reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, o presidente Michel Temer receberá, às 18h30 desta segunda-feira, deputadas da bancada feminina da base aliada. O relator da reforma, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), também vai participar do encontro.

Segundo uma fonte ouvida pelo Broadcast, na reunião que o presidente teve na noite deste domingo, 16, no Palácio da Alvorada com líderes e ministros, ficou acertado que o relatório não vai alterar a idade das mulheres para a aposentadoria prevista no texto original; no entanto, a concessão em relação à idade mínima será feita em Plenário.

De acordo com uma fonte que participa das negociações em torno do texto, a bancada feminina deve apresentar uma emenda no Plenário alterando a idade mínima das mulheres de 65 para 62. Segundo essa mesma fonte, a base aliada se comprometeu a aprovar a emenda.

Agenda

O presidente chegou ao Palácio do Planalto pouco antes das 10h e passará a manhã em despachos internos. Segundo informou a assessoria do Planalto, a reunião com o ex-ministro do Tribunal de Contas da União e presidente da Academia Cearense de Letras, Ubiratan Aguiar, foi transferida das 11h para as 17h.

