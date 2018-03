Temer: PIB de 2017 de 1% mostra recuperação na produção nacional

Depois de usar o Twitter para comentar o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, que cresceu 1% em 2017 ante 2016, o presidente Michel Temer gravou um vídeo - publicado nesta quinta-feira, 1, nas redes sociais - para exaltar mais uma vez o resultado. Segundo o presidente, o resultado do PIB divulgado pelo IBGE mostra uma recuperação e um "acréscimo na produção nacional". "O PIB nos anos passados eram sempre negativos e agora houve uma recuperação", afirmou.

Temer disse ainda que a recuperação do ano passado pode resultar em um crescimento de "3% ou mais" em 2018 e que deve ajudar a gerar empregos. "O que significa isso pra você? Significa a possibilidade de criamos neste ano ainda mais 3 milhões de novos empregos, novos postos de trabalho, que se somarão ao 1,8 milhão de postos de trabalho que foram obtidos nestes últimos meses", destacou Temer. "Isso significa progresso, desenvolvimento. Vamos em frente", finalizou o presidente na mensagem.

Twitter

Mais cedo, no Twitter, Temer afirmou que cumpriu o que escreveu no documento "Uma ponte para o futuro", lançado pelo MDB em 2015, e que a crise foi superada. "Eu cumpri o que escrevi no documento Ponte para o Futuro: coloquei a economia do Brasil de pé outra vez. Agora podemos avançar. Não vou deixar o País andar para trás", escreveu.