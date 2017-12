Temer, Meirelles e Pezão assinam contrato que autoriza empréstimo ao RJ

Ainda em recuperação por conta da cirurgia a que foi submetido na última quarta-feira, o presidente Michel Temer assinou nesta sexta-feira, 15, a autorização para um empréstimo ao governo do Rio de Janeiro com o aval da União. Não houve cerimônia para o ato, mas a Secretaria de Comunicação do Planalto informou que Temer, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, assinaram o contrato e tiraram imagens oficiais no Planalto.

Na quinta-feira, Pezão já havia acertado com Meirelles as últimas formalidades do contrato de RS 2,9 bilhões do banco BNP Paribas ao governo do Estado, com garantia da União. Pelo contrato, a maior parte dos recursos, RS 2 bilhões, será creditada em até três dias úteis na conta do Estado. O restante será repassado em até 60 dias.

Assim que o dinheiro estiver disponível, será creditado nas contas dos servidores. Pezão disse que está trabalhando para que o crédito ocorra antes da próxima quarta-feira. Ele disse que fez apelos ao banco para acelerar a liberação. O Rio tomou esse empréstimo do BNP pelo prazo de 36 meses. A União foi a avalista e, por sua vez, recebeu em garantia ações da Cedae. Se a estatal fluminense for vendida, o empréstimo poderá ser quitado antecipadamente.