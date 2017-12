Temer indica novos nomes para Cade e Aneel

O presidente da República, Michel Temer, indicou novos nomes para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e para a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). - Foto: Marco Corrêa / PR

O presidente da República, Michel Temer, indicou novos nomes para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e para a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Os dois ainda têm que passar por sabatina e serem aprovados pelo Senado antes da nomeação.

Para a diretoria da Aneel, foi apontado o consultor legislativo Rodrigo Limp Nascimento, para a vaga decorrente do fim do mandato de José Jurshosa Júnior. Limp é engenheiro e consultor legislativo da Câmara dos Deputados.

Para o conselho do Cade, foi enviado o nome da advogada Paula Farani de Azevedo Silveira. Indicada para a vaga aberta com o fim do mandato do conselheiro Gilvandro Araújo, Paula atua na área antitruste e é sócia do escritório Trench, Rossi e Watanabe.

Filha do secretário-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Roberto Azevedo, foi coordenadora de Análise de Infrações em Agricultura e Indústria da extinta Secretaria de Direito Econômico (SDE), do Ministério da Justiça, que era um dos braços do Sistema Brasileiro da Concorrência.

A indicação de uma advogada da área de concorrência deve minimizar as críticas feitas às últimas indicações de Temer para o conselho, que foram de nomes alheios ao setor. Se aprovada, o Cade terá três mulheres no tribunal ao mesmo tempo pela primeira vez.