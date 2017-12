Temer faz várias mudanças em cargos de segundo e terceiro escalão

Em meio às negociações para a votação da reforma da Previdência, o governo do presidente Michel Temer fez uma série de mudanças em cargos de segundo e terceiro escalão. - Reprodução

Em meio às negociações para a votação da reforma da Previdência, o governo do presidente Michel Temer fez uma série de mudanças em cargos de segundo e terceiro escalão.

De acordo com portaria publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (12), Victor Raymond Steytler será o novo diretor de Pesquisas e Informações Estratégicas do Ministério da Transparência. Ele ocupava o cargo de secretário-adjunto de Controle Interno da pasta, que passará a ser exercido por Roberto César de Oliveira Viegas.

Foi nomeado o brigadeiro Rogério Luiz Veríssimo Cruz para o cargo de diretor de Transporte Espacial e Licenciamento da Agência Espacial Brasileira (AEB). Para a subsecretaria de Planejamento e Orçamento da secretaria-executiva do Ministério da Justiça foi escolhida Christiane Maranhão de Oliveira, analista de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional. Ela substituirá Fauze Martins Chequer, que foi exonerado.

O novo diretor do Departamento de Avaliação da Secretaria de Avaliação do Ministério do Desenvolvimento Social será Ronaldo Souza da Silva, que substituirá Paula Grigolli Pedro. Para secretário-adjunto da Secretaria de Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, foi escolhido Tiago Silva Miari, até então diretor do Departamento de Estruturação da mesma secretaria, cargo que passará a ser exercido por Bruno Fassheber Novais.

Foram exonerados ainda o secretário Nacional de Desenvolvimento Urbano do Ministério das Cidades, Luis Paulo Vellozo Lucas, o diretor do Departamento de Tecnologia da Informação da Secretaria-Executiva do Ministério do Trabalho, Alexandre de Freitas , o subsecretário de Orçamento e Administração da Secretaria-Executiva do Ministério do Trabalho, Cristiano de Araújo Silva e a chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério do Trabalho, Carla Baksys Pinto.

Foram feitas mudanças também em cargos de assistente na Secretaria de Governo e na Advocacia-Geral da União e Gabinete de Segurança Institucional.