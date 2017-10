O presidente Michel Temer encaminhou ao Senado Federal, para apreciação, o nome de Emmanoel Campelo de Souza Pereira para exercer o cargo de membro do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), na vaga de Igor Vilas Boas de Freitas. A mensagem com a indicação está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, dia 6.

