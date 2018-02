Temer diz que governo fez dever de casa e criou condições para BC cortar juro

O presidente Michel Temer usou nesta quarta-feira, 7, as redes sociais para comentar a redução da taxa básica de juros, a Selic, de 7% ao ano para 6,75%. Segundo o presidente, a queda nos juros é fruto de ações de seu governo. "O governo fez o dever de casa e criou as condições para o Banco Central cortar os juros. Para o País, isso é um incentivo para mais investimentos, um incentivo à geração de empregos", escreveu o presidente no Twitter.

Temer destacou ainda que a redução da Selic é uma "ótima notícia para o Brasil". "A taxa básica de juros caiu para o menor nível da história, para 6,75% ao ano. Isso é motivo para comemorar", destacou.