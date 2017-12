Temer destaca em vídeo marca de mais de 20 mil residências entregues no MCMV

Em um estilo informal, sem gravata, e com uma mensagem de "fim de ano", o presidente Michel Temer divulgou nesta quarta-feira, 20, nas redes sociais o vídeo que gravou no último domingo no Palácio da Alvorada e que será transmitido hoje nos eventos do Dia Nacional do Minha Casa, Minha Vida. Temer iria participar de uma cerimônia em Alagoas, mas, em razão de recomendações médicas, preferiu cancelar a viagem.

Na mensagem, o presidente diz que hoje é um dos dias "mais importantes" do seu governo porque com a entrega da casa própria ele está realizando "o sonho de milhares de brasileiros de ser dono da sua casa". "Ao todo são mais de 20 mil famílias realizando esse sonho", disse o presidente. Segundo o governo, ao todo 30 municípios em 14 Estados terão solenidades para marcar a entrega de 21 mil unidades habitacionais.

Com um discurso similar ao que era usado pela ex-presidente Dilma Rousseff em eventos do Minha Casa, Minha Vida, Temer destaca que as chaves das residências serão entregues às mulheres. "Eu quero dar destaque e reverenciar aqui as mulheres que assumem a condição de chefe de família. Mulheres que, além de trabalhar fora para garantir o sustento e o bem estar dos seus, ainda acumulam as tarefas domésticas", disse. "E que por direito e merecidamente como chefes de família e dona de casa agora são as donas da casa, senhoras de um lar", completou.

O presidente disse ainda que trabalha para que 2018 seja um ano melhor para os brasileiros, destacou que a inflação e os juros estão em queda e que o emprego está aumentando. "O País está melhorando e, com programas sociais, estamos juntos encerrando este ano com chave de ouro", afirmou.