Temer deixa reunião com bancada feminina

Após duas horas de reunião nesta segunda-feira, 17, o presidente Michel Temer deixou a reunião com deputadas da bancada feminina da base aliada e ministros, que continua em andamento na sala de reuniões do Planalto. Segundo a assessoria da Presidência, assim que deixou a reunião, Temer foi para a residência oficial, o Palácio do Jaburu.

A reunião das deputadas com ministros e parlamentares para discutir a reforma da Previdência, diz a assessoria do Planalto, ainda continua. Participam do encontro os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles; da Secretaria de Governo, Antônio Imbassahy; da Casa Civil, Eliseu Padilha; da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco.

Apesar de a bancada feminina da Câmara ter 55 integrantes, das quais 42 são da base aliada do governo, apenas oito, conforme lista do Planalto, estão no encontro. São elas: Jozi Araujo, Leandre, Luana Costa, Magda Mofatto, Pollyana Gama, Raquel Muniz, Rosangela Gomes e Soraya Santos. A bancada quer mudanças no texto da reforma da Previdência, que será apresentado amanhã à base em um café da manhã no Alvorada e depois terá seu parecer lido na comissão especial.

Há pouco, em entrevista ao SBT, que foi gravada antes da reunião com as deputadas, Temer sinalizou que pode fazer concessões para as mulheres. "Não é improvável que nós tenhamos um tempo de contribuição menor para mulheres", disse.

Mudança

Segundo uma fonte do Planalto, na reunião que o presidente teve no domingo à noite no Alvorada com líderes e ministros ficou acertado que o relatório não vai alterar a idade das mulheres, no entanto, a concessão em relação à idade mínima será feita em Plenário. De acordo com uma fonte que participa das negociações em torno do texto, a bancada feminina deve apresentar uma emenda no Plenário alterando a idade mínima das mulheres de 65 para 62. Segundo essa mesma fonte, a base aliada já teria se comprometido a aprovar a emenda.

Além dos ministros e das deputadas, o relator da reforma da Previdência na comissão, Arthur Maia; e o presidente da comissão, deputado Carlos Marun, também participam do encontro. Estão presentes ainda o líder do governo no Congresso, deputado André Moura; o líder do governo no Senado, Romero Jucá; o líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro; e a senadora Rose de Freitas. O secretário de Previdência Social, Marcelo Caetano, também participa.

