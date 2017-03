Temer: concessões terão investimentos de R$ 45 bi e gerarão 200 mil empregos

A nova rodada de concessões anunciada nesta terça-feira, 7, pelo governo envolverá investimentos de R$ 45 bilhões, disse o presidente Michel Temer, na abertura da segunda reunião do conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI).

"Vejam que serão R$ 45 bilhões de novos investimentos nos setores de energia, transporte e saneamento, que promoverão a criação de cerca de 200 mil novos empregos diretos e indiretos", disse. "E o que mais almejamos é o combate ao desemprego."

O PPI, disse o presidente, é um programa que tem "importância fundamental" para a articulação governamental e a promoção do ambiente de negócios. Ele ressaltou que a economia já está se recuperando, mas nesse processo será necessária a parceria com a iniciativa privada, dadas as restrições orçamentárias por que passa o governo. O objetivo, disse o presidente, é ter uma infraestrutura que funcione com perfeição.

