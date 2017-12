Temer chega para jantar na casa de Maia

O presidente Michel Temer chegou por volta das 19h na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para discutir a reforma da Previdência. Temer chegou acompanhado do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. No primeiro dos dois encontros que fez neste domingo, o presidente Michel Temer já deixou acertado que fará uma nova reunião na quarta-feira, 6, à noite, com presidentes de partidos e líderes da base, novamente no Palácio da Alvorada, para uma avaliação melhor se será possível ou não colocar a reforma da Previdência em votação na semana do dia 11 de dezembro.

Tucanos

Presidente nacional do PSDB até o dia 9 de dezembro, Alberto Goldman e o ainda ministro da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy, foram os primeiros a chegar na residência oficial do presidente da Câmara. O secretário da Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, também está no local.

Os dois tucanos devem deixar seus postos em breve. Goldman deve entregar a presidência do partido no próximo dia 9 ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que vai concorrer à Presidência da República em 2018. Imbassahy deve deixar o cargo em breve também para dar lugar ao peemedebista Carlos Marun. Também já estão presentes o vice-líder do governo na Câmara, o deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS), o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra; e o ministro dos Transportes, Maurício Quintella.

Protestos

O policiamento em frente à casa de Rodrigo Maia foi reforçado por conta de um protesto contra a reforma da Previdência. O grupo é formado por representantes da Federação de Sindicatos de Trabalhadores em Educação das Universidades Brasileiras (Fasubra), que já aguardavam os convidados para o jantar na entrada de acesso à Península dos Ministros, onde fica a residência.

Os manifestantes, gritavam frases como: "Não tem arrego, você tira a Previdência e eu tiro seu sossego"; "Ô deputado, se tu votar, vamos acabar com o caviar".