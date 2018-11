Temer chega a Buenos Aires à noite para participar do G-20 e cúpula dos Brics

O presidente Michel Temer chega a Buenos Aires nesta quinta-feira, 29, às 19h50, para participar das reuniões do G-20. O único compromisso oficial desta quinta é um jantar em sua homenagem, oferecido pela embaixada do Brasil em Buenos Aires. Temer ficará no mesmo hotel em que ficará o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Na sexta-feira, 30, Temer participa de reunião de cúpula do Brics, grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esse encontro será realizado às margens do G-20, às 9h45, sempre pelo horário de Brasília.

A comitiva presidencial chega ao Centro Costa Salguero, onde ocorre o G-20, às 11h25. O presidente de Argentina, Maurício Macri, abre a sessão plenária às 13h30, e os trabalhos começam às 14 horas.

Temer participa de uma reunião bilateral com o primeiro-ministro de Singapura, Lee Hsien Loong, às 15h40. Por enquanto, é a única reunião bilateral prevista para o presidente durante do G-20.

A segunda sessão plenária da cúpula de líderes do G-20 começa às 16h15. Temer deve falar com a imprensa às 18h.

Às 19h40, os líderes vão ao Teatro Colón para uma apresentação cultural. Às 21h15, haverá um jantar em homenagem aos líderes, oferecido por Macri.

No sábado (1º), os trabalhos da segunda sessão plenária da cúpula se iniciam às 11 horas. A terceira sessão plenária começa às 13h15, e o comunicado conjunto dos líderes deve ser divulgado às 14h45. O programa será apresentado pelo primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. Macri fará o encerramento do G-20, que termina às 15 horas, e dará uma entrevista coletiva às 15h45.

Temer e a comitiva presidencial retornam ao Brasil no sábado, às 16h10.