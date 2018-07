Temer assina decreto para antecipar metade do 13º dos aposentados para agosto

O presidente Michel Temer assinou nesta segunda-feira, 16, um decreto que antecipa metade do valor do 13º salário dos aposentados para pagamento junto com o benefício de agosto. A medida, de acordo com estimativa do governo, representará uma injeção de R$ 21 bilhões na economia. A outra parcela do abono anual será paga em novembro.

De acordo com a Presidência, o decreto será publicado na edição de amanhã do "Diário Oficial da União". O documento entra em vigor na data de sua publicação. No ano passado, Temer assinou decreto semelhante para que aposentados e pensionistas recebessem a primeira parcela do 13º no final de agosto.