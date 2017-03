Temer anula nomeação de ex-dirigentes partidários na Itaipu Binacional

O presidente Michel Temer e o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, anularam duas das cinco nomeações formalizadas no último dia 14 para a diretoria executiva da Itaipu Binacional. Decreto publicado nesta sexta-feira, 24, no Diário Oficial da União (DOU), torna sem efeito a nomeação de Rubens de Camargo Penteado, que assumiria o cargo de diretor técnico executivo, e de Ramiro Wahrhaftig, indicado para a Diretoria de Coordenação. Os dois são ex-dirigentes partidários, condição que os impede de assumir cargos de comando em empresas estatais.

No mesmo dia das nomeações, o presidente Michel Temer divulgou nota na qual disse que iria verificar se os executivos nomeados eram ou não ex-dirigentes partidários. Caso fossem, Temer garantiu substituí-los, uma vez que a Lei de Estatais, aprovada no seu governo, proíbe a nomeação de pessoas que atuaram na "estrutura decisória" de partidos políticos nos últimos 36 meses para cargos nessas empresas. A substituição dos dois nomes nos cargos não foi publicada nesta sexta.

A nota de Temer foi uma resposta a reportagem publicada pelo jornal "O Globo" que afirmou que Rubens de Camargo Penteado integrou o diretório estadual do PPS paranaense até o dia 23 de junho de 2016 e que Ramiro Wahrhaftig fez parte do diretório do PSD paranaense até maio do ano passado.

Conselheiros

O Diário Oficial desta sexta ainda traz a nomeação de três conselheiros da Itaipu Binacional: Orlando Moisés Fischer Pessuti; Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa; e Adailton da Rocha Teixeira. Todos terão mandato até 16 de maio de 2020.

