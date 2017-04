Temer agradece Xi Jinping por "solução efetiva" nas exportações de carne

Em conversa com o presidente da China, Xi Jinping, ao longo da semana, o presidente Michel Temer agradeceu "a solução efetiva do tema da exportação dos produtos de carne brasileira à China", disse o Palácio do Planalto em nota divulgada neste sábado. A China, principal importador de produtos de carne e derivados do Brasil, com US$ 1,75 bilhão no ano passado, chegou a suspender as compras de carne após a Operação Carne Fraca, da Polícia Federal, mas reabriu os mercados depois das explicações do Ministério da Agricultura. "O presidente Michel Temer reforçou o interesse de juntar esforços dos dois lados para o maior aprofundamento da cooperação bilateral", diz a nota.

Os dois chefes de Estado também conversaram sobre a vista de Temer à China em setembro do ano passado, logo depois de o impeachment da presidente Dilma Rousseff ser votado no Senado, e do encontro deles na reunião dos Brics, em outubro passado, em Goa, na Índia. "Os dois chefes de Estado reiteraram a alta importância que ambos atribuem à parceria estratégica global sino-brasileira", afirma o Planalto. Segundo a Secretaria de Imprensa, Xi Jinping "fez votos de que a cooperação econômico-comercial sino-brasileira se desenvolva de forma contínua e saudável, para maior benefício dos dois povos".

