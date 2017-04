Temer agradece presidente da China por solução para questão da carne do Brasil

O presidente Michel Temer conversou com o presidente da China, Xi Jinping, e agradeceu a “solução efetiva” dos problemas de importação da carne do Brasil. Temer também reforçou o interesse em aprofundar a cooperação bilateral entre os dois países. As informações foram divulgadas, hoje (8), em nota, pelo Palácio do Planalto.

A China suspendeu a importação da carne brasileira após a deflagração, no dia 17 de março, da Operação Carne Fraca, pela Polícia Federal (PF), e, dias depois, após negociações com o governo brasileiro, reabriu o mercado para o produto com restrições apenas a carne de frigoríficos sob investigação na operação.

“O presidente Michel Temer reforçou o interesse de juntar esforços dos dois lados para o maior aprofundamento da cooperação bilateral e agradeceu à parte chinesa a solução efetiva do tema da exportação dos produtos de carne brasileira à China”, diz a nota.

O Planalto informa ainda que Xi Jinping “fez votos de que a cooperação econômico-comercial sino-brasileira se desenvolva de forma contínua e saudável para maior benefício dos dois povos”.

De acordo com a nota, os dois presidentes reiteraram a importância que ambos atribuem à parceria estratégica global entre Brasil e China. O presidente chinês manifestou a Temer as boas-vindas em função de sua ida a China para a Cúpula dos Brics (grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), que será realizada em setembro. Este ano, a reunião de cúpula do grupo ocorrerá na cidade chinesa de Xiamen.

Veja Também

Comentários