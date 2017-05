Telefônica diz que câmbio ajuda pela 1ª vez desde o 1º tri de 2015

A valorização das moedas da América Latina, em especial do real brasileiro, ajudou os resultados da Telefônica no primeiro trimestre deste ano, conforme balanço da companhia divulgado há pouco. "Vale ressaltar o impacto positivo, que ocorre pela primeira vez desde o primeiro trimestre de 2015, das taxas de câmbio nas principais métricas financeiras neste trimestre, sustentado pela apreciação da maioria das moedas latino-americanas frente o euro, especialmente o real brasileiro", destacou a empresa em seu balanço sobre o primeiro trimestre do ano.

As receitas do grupo no País cresceram 1,6% de janeiro a março em termos orgânicos ante os mesmos meses do ano passado. Já os investimentos feitos no Brasil nesse período somaram 397 milhões de euros, o que representou uma queda - também em termos orgânicos - de 11% na comparação com o primeiro trimestre de 2016. De acordo com a companhia, os investimentos foram destinados, principalmente, à expansão da rede 4G, ao backbone IP (rede subterrânea) e à expansão da rede de fibra ótica. O fluxo de caixa operacional (OIBDA menos os investimentos) atingiu 707 milhões de euros no trimestre (+ 21,6%).

As despesas operacionais no Brasil foram de 2,102 bilhões de euros de janeiro a março, o que representou uma diminuição de 1,1%. Este é, de acordo com a companhia, o quinto trimestre consecutivo de redução, fruto de sinergias, de uma política comercial "mais racional" e o impacto positivo da regulação. Esses fatores, de acordo com a empresa, compensaram o impacto da inflação. (Célia Froufe, correspondente - [email protected] )

Veja Também

Comentários