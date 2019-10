Taxas têm viés de alta antes de Copom e Fed; Bolsonaro fica no radar

Os juros futuros abriram estáveis nesta quarta-feira, 30, mas há pouco o viés era de alta, em linha com o dólar e antes das decisões de política monetária dos bancos centrais do Brasil (18h00) e Estados Unidos (15h00). A liquidez é bem reduzida. No radar estão os ruídos políticos envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, que está na Arábia Saudita.

O presidente usou não apenas a transmissão ao vivo em suas redes sociais para refutar qualquer ligação com o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ), mas também concedeu entrevistas a veículos de comunicação. Ele disse estar indignado e que o intuito disso é desestabilizar o País.

Às 9h15, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 4,390%, na máxima, de 4,367% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2023 exibia 5,40%, na máxima, de 5,36% no ajuste anterior, enquanto o vencimento para janeiro de 2025 marcava 6,08%, de 6,05% no ajuste de ontem.