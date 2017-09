Taxas para empresas mantêm mesmo nível

O spread - diferença entre o custo de captação de recursos pelos bancos e o que é efetivamente cobrado do cliente nas operações de crédito - pouco tem reagido no caso das pessoas jurídicas. Os números do Banco Central (BC) mostram que o spread em operações com recursos livres para empresas está estável em 2017, nos 16,7 pontos porcentuais.

No caso das famílias, o spread já caiu 5,7 pontos porcentuais, para 54,5 pontos porcentuais. "Nesse ponto, não vemos maior flexibilização do lado dos bancos", disse o economista Bruno Lavieri, da 4E Consultoria.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários