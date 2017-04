Taxas oscilam perto da estabilidade com Focus, TSE e EUA no radar

Os juros futuros oscilavam próximos da estabilidade nesta segunda-feira, 3, após abrirem a sessão com viés de alta, em linha com o dólar e o rendimento dos Treasuries. Operadores destacaram as revisões para baixo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e Selic para 2017 na pesquisa Focus e, principalmente, o julgamento do processo da chapa Dilma/Temer no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que começa na terça-feira e vai até quinta-feira.

Em esfera global, a expectativa gira em torno de novos dados econômicos norte-americanos a fim de buscar pistas sobre o ritmo da alta de juros neste ano no país. Nesta semana, o destaque é o relatório mensal de emprego do país, que será divulgado na sexta-feira e tem forte influência nas decisões de juros do Federal Reserve (o banco central norte-americano).

Entre os contratos de juros, às 9h51, o DI para janeiro de 2018 exibia 9,870%, mesma taxa do ajuste anterior. O DI para janeiro de 2019 estava em 9,51%, de 9,50% no ajuste de sexta-feira, enquanto o DI para janeiro de 2021 estava em 9,89%, de 9,88% no ajuste anterior.

Veja Também

Comentários