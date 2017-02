Taxas futurtas de juros rondam estabilidade, com viés de alta

Os juros futuros operam praticamente estáveis nesta quinta-feira, 9, com viés de alta, em meio ao viés positivo do dólar, dos juros dos Treasuries e antes do leilão do Tesouro, após terem caído na quarta-feira, 8, com a confirmação de tendência de inflação mais suave trazida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de janeiro. A agenda de indicadores mais fraca, no entanto, limita movimentos mais fortes.

Às 9h35, o DI para janeiro de 2018 estava em 10,730%, na mínima, de 10,730% no ajuste de quarta-feira, O DI para janeiro de 2019 exibia 10,14%, na mínima e mesma taxa do ajuste da véspera, enquanto o vencimento para janeiro de 2021 estava em 10,32%, na mínima, de 10,31%.

