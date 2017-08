Taxas futuras de juros têm viés de queda com otimismo sobre TLP

Enquanto o mercado aguarda a votação na Câmara da Medida Provisória 777, que institui a Taxa de Longo Prazo (TLP), os juros futuros operam em viés de queda na manhã desta quinta-feira, 24. Os agentes estão otimistas em relação à aprovação da nova taxa que balizará os empréstimos do BNDES, tendo em vista o placar favorável obtido na quarta-feira na comissão mista (17 votos a seis). A leitura é de que o governo sairá fortalecido para futuras pautas, como as reformas tributária e da Previdência.

O início da sessão na Câmara estava oficialmente marcado para 9 horas, mas os trabalhos devem começar com bastante atraso, somente por volta das 10h30, prevê o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Pouco antes do fechamento deste texto, o DI para janeiro de 2019 marcava 7,91%, de 7,94% no ajuste de quarta. O DI para janeiro de 2020 exibia 8,72%, de 8,75% no ajuste anterior, enquanto o DI para janeiro de 2021 estava em 9,35%, de 9,38% na véspera.

