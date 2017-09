Taxas futuras de juros têm viés de queda com exterior

Os juros futuros abriram a sexta-feira, 15, com viés de alta, mas passaram a cair conforme a perda de força do dólar ante o real na sequência. O movimento foi uma reação a dados fracos de vendas no varejo nos Estados Unidos, que caíram 0,2% em agosto ante julho, frustrando a expectativa de avanço de 0,2%. Adicionalmente, a leitura de julho do indicador foi revisada para baixo.

Às 9h59, o DI para janeiro de 2019 marcava 7,53%, de 7,54% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2020 exibia 8,30%, estável, enquanto o vencimento para janeiro de 2021 estava em 8,92%, de 8,93% quinta-feira.

