Taxas futuras de juros têm viés de baixa em dia de reunião do BC dos EUA

As taxas futuras de juros exibem viés de baixa na manhã desta quarta-feira, 20, em linha com o comportamento do dólar, em meio à expectativa pela decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), às 15 horas, seguida por entrevista coletiva da presidente da instituição, Janet Yellen. Embora não sejam esperadas mudanças nas taxas de juros, o Fed pode anunciar detalhes ou até um cronograma sobre o processo de redução de seu balanço patrimonial, atualmente em US$ 4,5 trilhões.

Pouco antes do fechamento deste texto, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2019 apontava 7,37%, ante 7,39% no ajuste de terça-feira. O DI para janeiro de 2020 tinha taxa de 8,19%, ante 8,22%.

Na ponta mais longa, o contrato com vencimento em janeiro de 2021 projetava 8,86%, de 8,88% na véspera.

