Taxas futuras de juros têm viés de baixa com Focus

Os juros futuros rondam a estabilidade na manhã desta segunda-feira, 13, com viés de baixa, após a pesquisa Focus ter mostrado nova revisão da projeção da inflação para 2017, desta vez ficando abaixo do centro de 4,5% da meta. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2017, nas projeções do mercado, desacelerou de 4,64% para 4,47%, enquanto a estimativa para o IPCA para 2018 permaneceu em 4,5%.

Entre os investidores, há ainda a expectativa com uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello sobre a nomeação de Moreira Franco para Secretaria-Geral da Presidência.

Às 9h30, o DI para janeiro de 2018 estava em 10,650%, de 10,665% no ajuste de sexta-feira. O vencimento para janeiro de 2019 exibia 10,08%, de 10,09% no ajuste anterior, enquanto o DI para janeiro de 2021 estava em 10,24%, de 10,26%.

Veja Também

Comentários