Taxas futuras de juros têm viés de baixa com dólar

Os juros futuros têm viés de baixa na manhã desta quinta-feira, 14, acompanhando o dólar ante o real. A expectativa com uma segunda denúncia do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contra o presidente da República, Michel Temer, segue no radar, mas antes o mercado digere a aceleração do Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) de setembro e também do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de julho.

Ainda no período da manhã desta quinta, haverá leilão de LTN e NTN-F do Tesouro (11 horas), que tende a trazer pressão de alta.

Às 9h44, o DI para janeiro de 2019 marcava 7,57%, de 7,59% no ajuste de quarta-feira. O DI para janeiro de 2020 estava em 8,36%, de 8,39%, enquanto o vencimento para janeiro de 2021 exibia 8,98%, de 9,01 no ajuste de quarta.

