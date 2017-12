Taxas futuras de juros têm viés de baixa com dólar e PIB mais fraco

Os juros futuros exibem viés de baixa na manhã desta sexta-feira, 1º de dezembro, no mercado doméstico. As taxas acompanham o enfraquecimento do dólar ante o real.

Além disso, precificam o fraco Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, que mostrou crescimento de 0,1% no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre deste ano, ficando perto do piso das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, que iam de estabilidade a um alta de 0,86%, com mediana positiva de 0,20%.

Às 10 horas, o DI para janeiro de 2019 estava em 7,10%, de 7,11% no ajuste de quinta-feira. O DI para janeiro de 2020 marcava 8,43%, na mínima, de 8,47% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2021 exibia 9,36%, de 9,38%. No câmbio, o dólar à vista registrava nova mínima, aos R$ 3,2671 (-0,09%).