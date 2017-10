Taxas futuras de juros têm viés de alta à espera de leilão do Tesouro e dados

Os juros futuros exibem viés de alta, em dia de agenda fraca e com os investidores à espera do leilão de títulos públicos do Tesouro Nacional nesta quinta-feira, 5. Os negócios seguem reduzidos em meio a expectativas também pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de setembro e o relatório do mercado de trabalho dos Estados Unidos, que serão divulgados na sexta-feira, 6.

Às 9h55, o contrato de DI para janeiro de 2019 estava a 7,34%, de 7,31% no ajuste de quarta-feira. O DI para janeiro de 2020 a 8,23%, de 8,19% do ajuste da véspera. Já o DI para janeiro de 2021 exibia 8,92%, de 8,88% do ajuste de quarta.

Veja Também

Comentários