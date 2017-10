Taxas futuras de juros sobem com IPCA perto do teto das expectativas

Os juros futuros operam em alta em consequência do IPCA de setembro, que subiu 0,16% ante um avanço de 0,19% em agosto, e ficou no teto do intervalo das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que previam uma alta entre 0,03% e 0,16%, com mediana positiva de 0,09%. A alta do dólar na esteira do exterior e de olho na reação dos juros ao IPCA também influenciam o mercado de renda fixa. O IPCA de setembro foi divulgado pelo IBGE na manhã desta sexta-feira, 6

Às 9h21, o DI para janeiro de 2019 exibia 7,41%, de 7,35% no ajuste de quinta-feira (5). O DI para janeiro de 2020 estava em 8,35%, na máxima, de 8,29%, enquanto o vencimento para janeiro de 2021 marcava 9,06%, de 9,01% no ajuste da véspera. No câmbio, o dólar à vista subia 0,36% no mesmo horário, aos R$ 3,1610, enquanto o dólar futuro de novembro ganhava 0,17%, aos R$ 3,170.

