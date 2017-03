Taxas futuras de juros sobem com dólar, rendimento de Treasuries e cautela fiscal

Os juros futuros sobem na manhã desta quinta-feira, 16, em linha com o dólar e o rendimento dos Treasuries. Segundo um operador de renda fixa, o mercado está preocupado o andamento da reforma da Previdência e a possibilidade de aumento de impostos.

Está no radar a decisão do STF sobre o cálculo do PIS e Cofins, segundo a qual não contará com a inclusão do ICMS na base de cálculo, o que pode representar uma queda de arrecadação de aproximadamente R$ 20 bilhões/ano para o governo, de acordo com operadores do mercado.

Às 9h41, o DI para janeiro de 2018 estava em 10,000%, de 9,975% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2019 exibia 9,51% (mínima), de 9,49%, enquanto o DI para janeiro de 2021 estava em 9,97%, de 9,95% no ajuste de quarta-feira.

