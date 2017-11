Taxas futuras de juros sobem com dólar e rendimento dos Treasuries

Os juros futuros exibem ganhos em meio à liquidez ainda fraca, na esteira do dólar e do rendimento positivo dos Treasuries norte-americanos. Lá fora, os mercados norte-americanos voltam a operar nesta sexta-feira, 24, mas a liquidez deve ser fraca e vão fechar também mais cedo por causa da Black Friday.

Os agentes de renda fixa seguem de olho nas articulações políticas do governo Temer visando assegurar votos para a aprovação da reforma na Câmara na primeira semana de dezembro.

Pouco antes do fechamento deste texto, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, reafirmou que o momento é de perseverar nas reformas e ajustes, em evento "Perspectivas 2018", em São Paulo.

No câmbio, a moeda norte-americana avança após acumular perdas de 2,34% nas últimas seis sessões, refletindo otimismo com a possível aprovação da reforma em dezembro. Os ganhos do dólar ante moedas emergentes e ligadas a commodities no exterior nesta manhã também são precificados.

Às 9h52, o DI para janeiro de 2019 estava em 7,13%, de 7,12% no ajuste de quinta. O DI para janeiro de 2020 subia a 8,38%, de 8,34% no ajuste anterior Já o DI para janeiro de 2021 avançava a 9,24%, de 9,18% no ajuste de quinta. No câmbio, o dólar à vista estava em alta de 0,36%, aos R$ 3,2339. O dólar futuro de dezembro ganhava 0,34%, aos R$ 3,2355.