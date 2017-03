Taxas futuras de juros sobem com dólar e cautela local

Os juros futuros abriram com viés de alta nesta segunda-feira, 20, puxados pelo dólar e cautela local, apesar da expectativa majoritária na Focus de um corte de 1 ponto na Selic em abril e junho. Internamente, as projeções para inflação, PIB, Selic e dólar melhoraram na Pesquisa Focus, mas há cautela em relação aos desdobramentos para as exportações das denúncias da Operação Carne Fraca, da Polícia Federal.

Além disso, serão monitorados os riscos relacionadas à reforma da Previdência, possíveis quebras de sigilo de delações da Odebrecht e eventual anúncio de aumento de impostos pelo governo federal.

Às 9h39, o DI para janeiro de 2018 estava em 10,02%, ante 10,01% no ajuste de sexta-feira. O DI para janeiro de 2019 estava a 9,58%, de 9,54% no ajuste de sexta-feira. O DI para janeiro de 2021 estava a 10,02%, de 9,97% no ajuste de sexta-feira.

Na pesquisa Focus, o principal destaque foi a abertura das previsões para o juro básico da economia nos próximos meses, que revelou que já prevalece entre os analistas a aposta de que a taxa Selic será reduzida em 1 ponto porcentual nas próximas duas reuniões: abril e junho. Até a pesquisa Focus da semana passada, o mercado previa reduções de 0,75 ponto nesses dois meses. Com isso, o mercado antecipa o fim do ciclo e passa a prever o término dos cortes da taxa em outubro - e não mais em dezembro.

Segundo a abertura dos dados, a mediana das previsões para o patamar do juro em abril caiu de 11,50% para 11,25% - o que indica redução de um ponto porcentual na próxima reunião. O mesmo fenômeno foi visto na expectativa para junho, que caiu de 10,75% para 10,25% - o que indica nova redução de um ponto.

