Taxas futuras de juros seguem em baixa na esteira do dólar e focando Previdência

Os juros futuros seguem em baixa na manhã desta quinta-feira, 9, no mercado local. Os agentes de renda fixa precificam a queda do dólar ante o real e a percepção de que há chance de a reforma da Previdência passar no Congresso Nacional. Mas segundo um operador de renda fixa, o ajuste de baixa pode ser limitado pela expectativa com o leilão de LTN e NTN-F do Tesouro, marcado para

11h.

Às 9h45, o DI para janeiro de 2019 marcava 7,24%, na mínima, de 7,25% no ajuste da véspera. O DI para janeiro de 2020 exibia 8,41%, na máxima, de 8,44% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2021 estava em 9,21%, de 9,27% no ajuste de quarta-feira, 8. No câmbio, o dólar à vista caía 0,44% neste horário, aos R$ 3,2441, enquanto o dólar futuro de dezembro recuava 0,35%, aos R$ 3,2520.

Ajuda a sustentar o bom humor nos negócios o aumento das vendas de papelão ondulado na prévia de outubro, divulgada mais cedo, e que segundo a associação do setor ratifica o vigor da recuperação do segmento. Em outubro, as vendas de papelão ondulado utilizados em embalagens - caixas, acessórios e chapas - cresceram 8,46% na comparação com o mesmo mês de 2016 e 4,27% sobre setembro, para 312,739 mil toneladas. No acumulado de janeiro a outubro, as vendas de papelão ondulado somaram 2,917 milhões de toneladas, alta de 4,71% acima do volume expedido nesse mesmo período de 2016.