Taxas futuras de juros seguem dólar e recuam após PIB do Brasil

Os juros futuros abriram em queda nesta sexta-feira, dia 1º, acompanhando a trajetória do dólar, enquanto os investidores avaliam os dados melhores do que o esperado do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil no segundo trimestre do ano. A economia brasileira cresceu 0,2% no período em relação ao primeiro trimestre deste ano, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado veio acima da mediana de 0% e dentro do intervalo das estimativas dos analistas consultados pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde um recuo de 0,5% a um crescimento de 0,3%. Na comparação com o segundo trimestre de 2016, o PIB avançou 0,3%. O resultado ficou no teto das estimavas dos analistas, que previam desde uma queda de 0,80%, com mediana de estabilidade.

Por volta das 9h30, o DI para janeiro de 2019 estava em 7,77%, de 7,76% no ajuste de quinta-feira, enquanto o DI para janeiro de 2020 apontava 8,52%, de 8,55%. O vencimento para janeiro de 2021 estava em 9,14%, de 9,18% na véspera.

