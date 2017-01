Taxas futuras de juros rondam os ajustes

No mercado de juros futuros, as taxas rondam os ajustes da quinta-feira, 12, na manhã desta sexta-feira, 13. Os mercados locais não chegaram a reagir ao resultado do IBC-Br de novembro, que veio dentro do previsto, mas melhor do que a mediana projetada.

Após ceder 0,15% em outubro (dado já revisado), a economia brasileira registrou avanço em novembro de 2016, conforme o Banco Central. O Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br) do mês teve alta de 0,20% ante outubro, com ajuste sazonal. O índice passou de 132,94 pontos para 133,21 pontos na série dessazonalizada de outubro para novembro. No acumulado de 2016 até novembro, a retração é de 4,59% pela série sem ajustes sazonais.

Por volta das 10 horas, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2018 operava estável nos 11,0% do ajuste anterior. O DI para janeiro de 2019 estava em 10,48%, de 10,47% da quinta. Na ponta mais longa, o DI para janeiro de 2021 apontava 10,76%, de 10,77% na véspera.

Veja Também

Comentários