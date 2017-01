Taxas futuras de juros rondam os ajustes da véspera

Os juros futuros rondam os ajustes da véspera, em meio à cautela em Brasília sobre as delações da Odebrecht e à espera de eventos importantes previstos para a quarta-feira, como a decisão de política monetária do Federal Reserve (o banco central dos EUA) e a retomada dos trabalhos no Congresso e no Judiciário. Por volta das 9h50, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2018 apontava 10,935%, ante 10,940% no ajuste da véspera.

O DI para janeiro de 2019 tinha taxa de 10,41%, ante 10,42%. Na ponta mais longa, o contrato com vencimento em janeiro de 2021 projetava 10,68%, de 10,70% no ajuste anterior.

Na última hora, o IBGE informou que a taxa de desocupação no Brasil ficou em 12% no trimestre encerrado em dezembro de 2016, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua). A taxa de desemprego é a maior da série histórica (2012) e ficou dentro das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que estimavam uma taxa de desemprego entre 11,60% e 12,10%, mas acima da mediana, de 11,90%.

