Taxas futuras de juros rondam os ajustes à espera de ata do Copom

No mercado de juros futuros, as taxas rondam os ajustes de sexta-feira na manhã desta segunda-feira, 16. Perto das 9h50, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2018 marcava 11,05%, de 11,06% no ajuste anterior, enquanto o DI para janeiro de 2019 estava em 10,51%, de 10,53%.

Na ponta mais longa, o DI para janeiro de 2021 exibia 10,80%, estável em relação à última sexta-feira. Vale lembrar que, em função do feriado de Martin Luther King Jr. nos EUA nesta segunda, o volume de negócios tende a ser menor nos mercados locais.

Sob influência da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) da semana passada de reduzir a Selic em 0,75 ponto porcentual, para 13,0% ao ano, o mercado financeiro reduziu suas projeções e corroborou a previsão de uma taxa básica em um dígito no fim de 2017.

O Relatório de Mercado Focus trouxe que a mediana das previsões para a Selic neste ano passou de 10,25% para 9,75% ao ano. Após a inflação ter encerrado 2016 dentro da meta, os economistas reduziram levemente suas projeções para a inflação neste ano, de 4,81% para 4,80%. A mediana para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2017 seguiu com alta de 0,50%.

Veja Também

Comentários