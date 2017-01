Taxas futuras de juros rondam ajustes da véspera

No mercado de juros futuros, as taxas rondam os ajustes da terça-feira, 17, na manhã desta quarta-feira, 18, mas sofrem influência do dólar mais forte e exibem leve viés positivo no vértice mais longo, após ajustes recentes de baixa. Por volta das 10 horas, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2018 apontava 11,025%, ante 11,035% no ajuste de terça.

O DI para janeiro de 2019 tinha taxa de 10,49%, ante 10,50%. Na ponta mais longa, o contrato com vencimento em janeiro de 2021 projetava 10,76%, de 10,75% no ajuste anterior.

A expectativa dos mercados domésticos agora é por uma coletiva à imprensa com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, no fim da manhã desta quarta, diretamente do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.

