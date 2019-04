Taxas futuras de juros rondam ajustes, após caírem na abertura com Previdência

Os juros futuros abriram em leve baixa nesta quarta-feira, 24, em reação à aprovação da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, segundo um operador de renda fixa. Por volta das 9h45, as taxas estavam nas máximas, em torno dos ajustes anteriores, em meio à alta do dólar e após essa aprovação já ter sido antecipada na sessão de Terça-feira (23).

No radar desta quarta-feira está a pesquisa CNI/Ibope sobre o governo Jair Bolsonaro (10h) e as negociações para a instalação da comissão especial, que analisará o mérito da PEC da Previdência, possivelmente até quinta-feira, 25.

Os dados fracos do Caged divulgados mais cedo, ainda que reforcem a percepção de economia frágil, ficam em segundo plano. Após dois meses de resultados positivos, o Brasil fechou 43.196 vagas de emprego formal em março deste ano, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

O saldo negativo decorreu de 1.261.177 admissões e 1.304.373 demissões e contrariou estimativas de geração de vagas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, que esperavam abertura de 44.000 postos de trabalho a 150.000, com mediana positiva em 82.000 vagas.

Às 9h47 desta quarta, o DI para janeiro de 2020 estava em 6,420%, na máxima, de 6,425% no ajuste de terça-feira. O DI para janeiro de 2021 exibia 6,95%, de 6,96% no ajuste de ontem, enquanto o vencimento para janeiro de 2023 estava em 8,12%, mesma taxa do ajuste anterior. Já o DI para janeiro de 2025 marcava 8,65%, na máxima e mesma taxa do ajuste da véspera. No câmbio, o dólar à vista estava em alta de 0,32%, aos R$ 3,9344.

Mais cedo, a mediana da inflação esperada pelos consumidores para os próximos 12 meses ficou em 5,3% em abril, ante 5,1% em março, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV), que divulgou o Indicador de Expectativa de Inflação dos Consumidores. Na comparação com abril de 2018, houve crescimento de 0,3 ponto porcentual.