Taxas futuras de juros renovam mínimas com leitura 'dovish' da ata e dólar fraco

Os juros futuros começam a terça-feira, 11, em baixa, em sintonia com o dólar em meio à melhora externa e diante da leitura do mercado de que a ata do Copom sinaliza mais uma pausa do que o fim dos cortes de juros. Às 9h26, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 4,235%, na mínima, de 4,266% no ajuste de segunda. O DI para janeiro de 2023 marcava 5,44%, na mínima, de 5,52%, enquanto o vencimento para janeiro de 2025 exibia a 6,07%, na mínima, de 6,15% no ajuste anterior.