Taxas futuras de juros recuam em linha com dólar

Os juros futuros recuam na manhã desta terça-feira, 14, em linha com o dólar, e ainda refletindo o ambiente favorável interno atraindo fluxo para o País. O movimento é limitado pela expectativa com a fala da presidente do Federal Reserve (o banco central norte-americano), Janet Yellen (às 13 horas, de Brasília), e o desempenho das vendas no varejo em dezembro e em 2016 acabou ficando em segundo plano.

Às 9h33, o DI para janeiro de 2018 exibia 10,645%, de 10,655% no ajuste de segunda-feira. O DI para janeiro de 2019 estava em 10,07%, de 10,10%, enquanto o vencimento para janeiro de 2021 estava em 10,23%, de 10,24% no ajuste da véspera.

As vendas do comércio varejista caíram 2,10% em dezembro ante novembro de 2016, na série com ajuste sazonal, ficando dentro do intervalo das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam uma queda 0,70% a 3,80%, com mediana negativa de 2,00%. As vendas do varejo restrito acumularam retração de 6,2% no ano de 2016. As estimativas iam de retração de 5,80% a 6,70%, com mediana negativa de 6,20%.

