Taxas futuras de juros recuam em linha com dólar e cenário de inflação menor

Os juros futuros recuam em sintonia com o dólar na manhã desta sexta-feira, 10, e com o otimismo amparado pela tendência de inflação menor e na possibilidade de inflação abaixo da meta de 4,5% este ano. Além disso, segundo um operador, o investidor segue na expectativa de que o Conselho Monetário Nacional (CMN) possa reduzir a meta de inflação para 4,25%, dos atuais 4,50%, na reunião de junho.

Às 9h30, o DI para janeiro de 2018 exibia 10,685%, de 10,715% no ajuste de quinta-feira. O DI para janeiro de 2019 estava em 10,10%, na mínima, de 10,14% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2021 estava em 10,26%, de 10,31% no ajuste anterior.

Veja Também

Comentários