Taxas futuras de juros recuam com Eletrobras no foco

O mercado recebeu bem a notícia da possível privatização da Eletrobras e os juros futuros ajustam-se em queda nesta terça-feira, 22, acompanhando a trajetória do dólar, em meio à percepção de que a eventual venda da estatal, que acumula dívidas de R$ 43,5 bilhões, poderá ajudar a melhorar a situação fiscal do Brasil. A proposta deve ser feita ao Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e mais detalhes serão conhecidos logo mais, no fim da manhã, em entrevista coletiva convocada pelo Ministério de Minas e Energia.

Nesta terça, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles reconheceu que o governo está trabalhando "na modelagem" da privatização da Eletrobras. Ele participa neste momento de seminário de direito tributário e aduaneiro promovido pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

Além da Eletrobras, os investidores estão na expectativa pela aprovação nesta tarde do relatório da Medida Provisória 777, que cria a Taxa de Longo Prazo (TLP) para os contratos do BNDES.

Pela manhã, o DI para janeiro de 2019 marcava 8,04%, de 8,07% no ajuste de segunda-feira. O DI para janeiro de 2020 exibia 8,88%, de 8,90%, enquanto o vencimento para janeiro de 2021 estava em 9,50%, de 9,52% no ajuste de segunda.

