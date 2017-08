Taxas futuras de juros recuam com dólar

Os juros futuros operam em baixa nesta sexta-feira, 18, na esteira do dólar fraco no exterior e frente o real. Os ativos domésticos devolvem parte das altas registradas na quinta-feira, 17, na esteira da aversão ao risco decorrente de preocupações com a governabilidade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e com o impacto na economia europeia dos novos atentados terroristas na Espanha.

Nesta sexta, o movimento de busca de proteção no exterior perdeu um pouco de força. O dólar ainda segue em baixa frente o iene e o franco suíço, mas oscila perto da estabilidade frente o euro. Em relação a divisas emergentes, predomina um viés de baixa em meio á alta de commodities, como petróleo e cobre.

Internamente, as atenções continuam sobre o fiscal e as negociações do governo com o Congresso para tentar aprovar a TLP e as metas fiscais na próxima semana.

Às 9h46, o DI para janeiro de 2019 estava a 8,08%, de 8,12% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2020 a 8,87%, de 8,91% no ajuste anterior. E o DI para janeiro de 2021 caía a 9,47%, de 9,52% no ajuste anterior. No câmbio, o dólar à vista no balcão caía 0,35%, aos R$ 3,1657. O dólar para setembro recuava 0,33%, aos R$ 3,1740.

