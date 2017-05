Taxas futuras de juros recuam com dólar, IGP-DI e otimismo sobre Previdência

Os juros futuros operam em baixa desde o início da sessão, pressionados pelo dólar, a deflação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de abril, além de otimismo sobre a aprovação dos destaques da reforma da Previdência nesta terça-feira, 10, de acordo com operador de renda fixa.

O (IGP-DI) registrou queda de 1,24% em abril, após o recuo de 0,38% em março, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado do indicador ficou perto do piso do intervalo das projeções do mercado financeiro, que estimavam uma queda que ia de -1,27% até -0,80%, com mediana negativa de 1,03%, de acordo com as instituições ouvidas pelo Projeções Broadcast.

Com o resultado, o IGP-DI acumulou uma redução de 1,13% no ano e avanço de 2,74% em 12 meses.

Às 9h48, o DI para janeiro de 2018 exibia 9,365%, de 9,400% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2019 estava em 9,23%, de 9,27%. Já o vencimento para janeiro de 2021 estava em 9,92%, de 9,95% no ajuste anterior. O dólar à vista caía 0,11%, aos R$ 3,1926. O dólar futuro para junho recuava 0,19%, aos R$ 3,2115.

Veja Também

Comentários