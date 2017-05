Taxas futuras de juros recuam com dólar e Treasuries após payroll dos EUA

Após oscilar perto dos ajustes anteriores no começo da sessão desta sexta-feira, 5, os juros futuros bateram mínimas, reagindo à perda de força do dólar e dos juros dos Treasuries após os dados mistos do mercado de trabalho dos Estados Unidos.

O relatório de emprego mostrou criação de 211 mil vagas em abril, bem acima do esperado de +188 mil. Mas o dado de salário veio ruim, em 0,27%, abaixo da previsão de 0,30%. Além disso, o payroll de março foi revisado de +98 mil para +79 mil.

O mercado está atento aos dados econômicos para saber quando que o Fed voltará a elevar os juros. Agora, as atenções se voltam para discursos de Janet Yellen (14h30), presidente do Fed, além de Stanley Fischer (vice-presidente do Fed) e Charles Evans (do Fed de Chicago) - todos com direito a voto nas reuniões de política monetária.

Às 9h45 desta sexta, o DI para janeiro de 2018 estava em 9,420%, de 9,440% no ajuste da vésepra. O DI para janeiro de 2019 exibia 9,32%, na mínima, de 9,35% no ajuste de quinta-feira. O DI para janeiro de 2021 estava em 9,98%, de 10,01% no ajuste de quinta. O dólar à vista estava, no memso horário, na mínima, aos R$ 3,1691 (-0,44%), após atingir máxima a R$ 3,1966 (+0,23%), logo após o payroll. Nos EUA, o juro da T-Note de 2 anos caía a 1,3061% e o da T-Note 10 anos para 2,3418%.

