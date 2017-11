Taxas futuras de juros recuam com divulgação do IPCA-15

Os juros futuros exibem viés de baixa, na esteira do IPCA-15. A prévia do índice oficial de inflação do País subiu 0,32% em novembro, após ter avançado 0,34% em outubro. O resultado ficou perto do piso das estimativas dos agentes do mercado (0,29% e 0,45%), segundo um operador de renda fixa, trazendo alívio às taxas no mercado secundário.

A liquidez está fraca nos mercados como um todo nesta quinta-feira, 23, em razão do feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos e há expectativas pelo leilão de títulos do Tesouro, no fim da manhã.

Na quarta-feira, 22, os juros futuros já haviam recuado na sessão estendida, com investidores reagindo aos fracos dólar e rendimento dos Treasuries no exterior, após a ata do Federal Reserve ter indicado que a inflação americana poderá permanecer abaixo da meta de 2% ao ano mais tempo que o esperado.

Além disso, o alívio refletiu reação ao esforço redobrado do governo para tentar garantir a votação ainda este ano da reforma da Previdência. Às 9h47 desta quinta, o DI para janeiro de 2019 estava em 7,13%, de 7,19% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2020 exibia 8,38%, de 8,43% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2021 caía a 9,23%, de 9,25% no ajuste da véspera.