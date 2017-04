Taxas futuras de juros recuam após revisões na Focus e com dólar fraco

Os juros futuros recuam nesta segunda-feira, 10, pressionados pelas revisões para inflação e juros contidas na Pesquisa Focus e a queda do dólar ante o real. As revisões do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2017 e de 2018 na pesquisa do Banco Central fortalecem expectativas já majoritárias do mercado de que o Comitê de Política Monetária (Copom) poderá cortar a Selic em 1 ponto, para 11,25%, nesta quarta-feira.

A projeção de inflação para 2017 caiu de 4,10% para 4,09%, e para o IPCA para 2018, de 4,50% para 4,46%. Para Selic no fim de 2017 caiu de 8,75% para 8,50%, e permaneceu em 8,50% para 2018.

A moeda norte-americana perdeu força ante divisas emergentes no exterior e também renovou mínimas ante o real, paralelamente ao fortalecimento do petróleo no exterior, disse um operador de uma corretora de câmbio. A commodity se fortalece após o maior campo petrolífero da líbia ser fechado.

Após a abertura, o dólar atingiu as máximas intraday, aos R$ 3,1496 (+0,08%) no mercado à vista e aos R$ 3,1640 (+0,05%) no contrato para maio. Como já vinha acumulando ganhos de 1,64% nas últimas três sessões, houve uma realização de lucros puxada por exportadores e tesourarias de bancos.

Os investidores aguardam um discurso à tarde da presidente do Fed (o banco central norte-americano), Janet Yellen (17h10) e estão atentos a eventuais novidades geopolíticas, após os Estados Unidos terem enviado um porta-aviões para a Península Coreana na esteira dos recentes testes com mísseis da Coreia do Norte.

Às 10h06, o DI para janeiro de 2018 estava em 9,710%, na mínima, de 9,770% no ajuste anterior. O DI ara janeiro de 2019 exibia 9,43%, de 9,51%, enquanto o vencimento para janeiro de 2021 estava em 9,85%, de 9,93% no ajuste anterior.

